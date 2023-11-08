AK Parti anket yaptırdı! İstanbul'da iki isim İzmir'de ise 4 sim öne çıktı!

Aday başvurularını yarından itibaren almaya başlayacak olan AK Parti'de, anket çalışmalarına hız verildi. Cevabı en merak edilen soru AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı... AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre İstanbul'da Murat Kurum ve Fahrettin koca isimleri öne çıkarken, İzmir'de ise dördüncü isim de adaylar arasına girdi.

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AK Parti 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adalarından başvuruları yarından itibaren almaya başlayacak. 17 Kasım'a kadar sürecek başvurularla birlikte anket çalışmaları da hızlanacak. AK Parti'de İstanbl için 2, İzmir için ise 4 isim öne çıkıyor.

İstanbul için Kurum ve Koca önde...

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul ve Ankara'da yola Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile devam edeceğini belirterek AK Parti'nin adaylarını yazdı. Sipahi, yerel seçimlere doğru giderken, AK Parti'de İstanbul için eksi Çevre Bakanı, AK Parti İstanbul milletvekili Murat Kurum'un ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isimlerinin öne çıktığını yazdı.

İzmir'de yarışa 4. isim eklendi

İzmir’de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Spor eski Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın isimlerinin konuşulduğunu belirten Deniz Sipahi, "Son günlerde Bilim, Sanayi, Teknoloji eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün de adı geçmeye başladı" dedi.

Anket çalışmalarına hız verildi

"AK Parti ve MHP’nin CHP’nin adayını bekleyeceğini düşünüyorum" diyen Deniz Sipahi, "Kulislere yansıyan ikinci konu ise AK Parti Genel Merkezi’nin anket çalışmalarına hız verdiği, ay sonu yapılacak temayül yoklamasından sonra büyükşehir adaylarıyla ilgili alternatifli isimlerin netleşeceği yönünde..." bilgisini paylaştı.

Eğilim; vekiller arasından seçilmeyecek

AK Parti'de belediye başkan adayları için konuşulan kuvvetli senaryoyu da yazan Sipahi, "Ama eğilimin milletvekilleri arasından değil; partide görev yapmış, kamuoyu tarafından bilinin isimlerden olabileceği yönünde... Adayları öğrenmek için bir süre daha bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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