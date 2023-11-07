BIST 7.845
DOLAR 28,49
EURO 30,50
ALTIN 1.802,68
HABER /  DÜNYA

Maduro: İnsanlık artık İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli

Maduro: İnsanlık artık İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına, "İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." sözleryile tepki gösterdi.

Abone ol

İsrail'in bir aydır Gazze'de sürdürdüğü sivil katliam, batı dünyasının liderlerinin çoğu tarafından görmezden gelinse de vicdan sahibi liderler, seslerini yükseltmeyi sürdürüyoru.

"Maduro ile Daha Fazla" programında Filistin'in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben'i konuk eden Venezuela Devlet Başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail, Nazilerin Yahudilere yaptığını yapıyor"

İsrail'in Gazze'de masum insanları hedef aldığını vurgulayan Maduro,

New York Times'da bir makale okudum. Bu makaleyi yazan analist, Gazze'deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor. İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli.
değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Alzaben: Hastaneler, kiliseler, camiler ve mülteci kampları vuruldu

Büyükelçi Alzaben de, İsrail'in Filistin halkını bir ayı aşkındır bombaladığını ve 10 binden fazla insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

Gazze'deki durumun oldukça vahim olduğunu dile getiren Alzaben, "İsrail, saldırılarının yüzde 70'ini kadın ve çocuklara düzenliyor. İsrail, bu süreçte yasaklı bombalar kullandı. Hastaneler, kiliseler, camiler ve mülteci kampları bombalandı." dedi.

Alzaben, Gazze'nin 17 yılı aşkındır her taraftan abluka altında tutulduğunu hatırlatarak, "Şu anda en büyük endişemiz Gazze halkının sonsuza kadar topraklarından sürgün edilmesidir." diye konuştu.

"Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için tek ses olalım"

Sosyal medya hesabı X'ten programı paylaşan Maduro,

Venezuela'nın Filistin halkıyla dayanışması kapsamında, Filistin Büyükelçisi Fadi Alzaben'i konuk ettim. Yahudilere, Katoliklere ve Müslümanlara bir kez daha sesleniyorum. Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için tek ses olalım.
mesajını paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında da Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" yaptığını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
Rusya çekildi! ABD askıya aldı! Türkiye'den flaş açıklama!
Rusya çekildi! ABD askıya aldı! Türkiye'den flaş açıklama!
Kocaeli'de mezun olan Filistinli genç, İsrail saldırısında şehit oldu
Kocaeli'de mezun olan Filistinli genç, İsrail saldırısında şehit oldu
Afganistan'da bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü
Afganistan'da bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü
Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi
İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi
İsrail'den yeni provokasyon: Beyrut üzerinde alçak uçuş yapıldı
İsrail'den yeni provokasyon: Beyrut üzerinde alçak uçuş yapıldı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da yakıt tankerinde 58 kilogram uyuşturucu bulundu
Şanlıurfa'da yakıt tankerinde 58 kilogram uyuşturucu bulundu
Barış Yarkadaş’tan şok karar! Uğur Dündar’ı çıldırtan açıklama!
Barış Yarkadaş’tan şok karar! Uğur Dündar’ı çıldırtan açıklama!