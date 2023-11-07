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İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi

İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusu'nun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu.

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 32. gününde.

7 Ekim sabahı Hamas baskınını gerekçe göstererek başlatılan karşı saldırılarda, 10 binden fazla sivilin hayatını kaybetti, 30 bine yakın Filistinlinin yaralandı, binlerce bina da enkaza döndü.

2 milyona yakın Filistinli kentin güneyine yığılırken, İsrail ordusu da kente farklı noktalarda kara operasyonu başlattı.

İsrail ordusu, kent merkezine girdi

İsrail güçleri, günlerdir abluka ve bombardıman alıntında tuttuğu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze şehrinin merkezine girdiği açıkladı.

Galant, insani ateşkes için de rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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