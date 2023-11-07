BIST 7.845
DOLAR 28,50
EURO 30,49
ALTIN 1.801,15
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Gara ve Kandil'de 12 hedef vuruldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarını sürdürüyor.

12 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni hava harekatını "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" başlığıyla duyurdu. Operasyonda Gara ve Kandil'de 12 terör hedefi vurularak imha edildi.

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da yakıt tankerinde 58 kilogram uyuşturucu bulundu
Şanlıurfa'da yakıt tankerinde 58 kilogram uyuşturucu bulundu
Barış Yarkadaş’tan şok karar! Uğur Dündar’ı çıldırtan açıklama!
Barış Yarkadaş’tan şok karar! Uğur Dündar’ı çıldırtan açıklama!
Kassam Tugayları: Elimizdeki 12 yabancıyı bırakacaktık ancak İsrail engel oldu
Kassam Tugayları: Elimizdeki 12 yabancıyı bırakacaktık ancak İsrail engel oldu
Polat çifti soruşturmasında serbest bırakılan 4 kişi için itiraz
Polat çifti soruşturmasında serbest bırakılan 4 kişi için itiraz
AK Partili Çelik: Gazze'nin boşaltılmasını kabul etmeyiz
AK Partili Çelik: Gazze'nin boşaltılmasını kabul etmeyiz
Numan Kurtulmuş açıkladı! TBMM'de İsrail kararı!
Numan Kurtulmuş açıkladı! TBMM'de İsrail kararı!
ABD'li isim böyle uyardı: İsrail'i yok edebilecek tek kişi Erdoğan
ABD'li isim böyle uyardı: İsrail'i yok edebilecek tek kişi Erdoğan
Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den açıklamalar: Galatasaray'ı o takıma benzetti
Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den açıklamalar: Galatasaray'ı o takıma benzetti
Efeler’in Hanımevleri ilgi görüyor
Efeler’in Hanımevleri ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir, kışlık fidelerin dağıtımına yarın başlıyor
Aydın Büyükşehir, kışlık fidelerin dağıtımına yarın başlıyor