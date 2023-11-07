Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında Gara ve Kandil'de 12 hedef vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonlarını sürdürüyor.

12 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni hava harekatını "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" başlığıyla duyurdu. Operasyonda Gara ve Kandil'de 12 terör hedefi vurularak imha edildi.

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.