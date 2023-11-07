ABD'li isim böyle uyardı: İsrail'i yok edebilecek tek kişi Erdoğan

ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, Filistin-İsrail savaşında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu'daki etkisine dikkat çekerek "Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek adamdır" dedi.

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Filistin-İsrail savaşında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Bir ayı geride bırakan savaşta ölü sayısı 10 bini aştı. Her 10 dakikada 1 çocuğun öldüğü savaş için dünya gözlerini ve kulaklarını kapatırken ABD ise tüm desteğini İsrail'e çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail için 15 milyar dolara yakın yardım istenen ABD'de, uzmanlar Türkiye için uyarılarda bulunuyor.

"Erdoğan İsrail'i yok etme kapasitesine sahip tek kişi"

ABD Ordusu Emekli Albayı ve askeri analist Douglas Macgregor, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkat çeken sözler sarf etti. Türk askerinin mutlaka Gazze'de savaşacağını belirten ABD'li isim, "Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Dikkatli olun!" dedi.

Douglas Macgregor sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

"Türk askeri, mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan, zamanlama konusunda çok hassas biri. Ülkesini seferber edecektir. Bu olacak, onu reddetmek hata olur. Erdoğan, Ortadoğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi. Dikkatli olun!"

"Erdoğan'ı ciddiye almamak hata olur"

Bu paylaşımından kısa bir süre sonra dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Macgregor "Erdoğan'ı ciddiye almamak hatadır. Yüzlerce yıldır Filistin'de olan Türkler! Bir zamanlar Ortadoğu'daki Arap dünyasının çoğunu kontrol eden Türk İmparatorluğu! İnsanlar, Türkiye açısından Yahudilerin İslam topraklarında durduğunu unutuyor." ifadelerini kullandı.

İran'a değil, Türkiye'ye dikkat edin uyarısı

ABD'li isim savaş başladığından bu yana Türkiye ile ilgili çarpıcı sözlerine devam ediyor. Macgregor daha önce de bölgede İran'a değil, Türkiye'ye dikkat etmek gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. İran'ın her ne kadar elinde çok sayıda füzesi olsa da İsrail'in savaş söz konusu olduğunda İran'a nükleer bomba göndereceğini açıkça ifade ettiğini söyleyen Macgregor Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye "tehdidine" dikkat çekmişti.

Dünyadaki Sünni Müslümanlar için Erdoğan'in fiili lider olduğunun altını çizen Macgregor şu ifadeleri kullanmıştı;

Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar.