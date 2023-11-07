Filistin Başkanı Mahmud Abbas'a suikast girişimi! "Ebu Cendel'in Çocukları" saldırıyı üstlendi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 1 koruma vuruldu. Saldırıyı "Ebu Cendel'in Çocukları" isimli bir örgüt üstlendi.

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Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan söz konusu örgüt, 5 Kasım'da Mahmud Abbas yönetimine tehditte bulunmuştu.

"Ebu Cendel'in Çocukları", Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.

Örgüt, "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir." açıklaması yapmıştı.

Ebu Cendel kimdir?

Ebû Cendel Bedir Gazvesi’nden (2/624) önce Mekke’de müslüman oldu. Hz. Peygamber’in vefatına kadar Medine’de kalan Ebû Cendel bütün gazvelere iştirak etti. Mekke’nin fethedildiği gün müslüman olan babasıyla birlikte Dımaşk’ın fethine katıldılar.

Ebu Cendel hayatı

Ebu Cendel (? - 639), Peygamber Efendimzi Hz. Muhammed'in sahabesi. 624 yılında Bedir Muharebesi öncesinde müslüman olmuştur. Bunu kabullenemeyen babası Süheyl bin Amr tarafından zincire vuruldu. Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün kaçarak müslümanlara iltica etti. Mekke heyetini temsil eden babası tarafından, antlaşma şartlarından olan iade şartı nedeniyle tekrar Mekke'ye götürüldü.

Daha sonra tekrar kaçarak Kızıl Deniz kıyısında bulunan bir mevkiye yerleşti. Mekke'den kaçanlar antlaşma şartları gereği Medine'ye gidip müslüman toplumuna sığınamıyorlardı. Pek çoğu Kızıl Deniz kıyısındaki Sifülbahr isimli bu mevkide toplanmıştı. Buradaki kaçak müslümanları ticaret kervanları için tehdit olarak gören Mekke ileri gelenleri, Medine ileri gelenlerine kaçakların iadesi maddesinden feragat etiiklerini bildirince Ebu Cendel ve diğer kaçak müslümanlar Medine'ye girebildiler.

Medine'ye yerleştikten sonra müslümanların giriştiği tüm muharebelere katıldı. Peygamberimizin (s.a.v) vefatından sonra ise 635 yılında Şam şehrini alan orduda görev aldı. Ebu Cendel, 639 yılında Ürdün'de bir veba salgınında ölmüştür.