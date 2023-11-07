Altında şoke eden düşüş! Gram 1800 liranın altına geriledi uzmanlar ne diyor?

Altının gramı güne düşüşle başladı ve yatırımcısını şoke etti. Bu düşüşün devamı geldi ve sabah saatlerinde 1804 liradan alıcı bulan gram 1794 lirayı gördü. Düşüşün sebebi merak ediliyor.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekti. İkinci günde de bu seyir devam etti. Şu dakikalarda gram altın 1.794,84, çeyrek altın 2.986,00, cumhuriyet altını 11.943,00 liradan alıcı buluyor.

Haftanın ikinci işlem gününe 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1957 dolardan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.808 liradan tamamladı.

Analisteler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade ederek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

"Gram 2 bin 500 TL'yi görecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 2500 TL zirvesi için açık bir tarih verdi. Memiş şunları söyledi:

"Dolar endeksini takip ediyor ons altın. 1980'in altında ne kadar tutunabilecek bakalım ama trend yukarıda. 2000 dolar üzerine yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselebilir. Son bir düzeltme ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar. Gram tarafında da bir miktar geri çekilme gördük. 2024 yılının yarısına kadar 2500 lira öngörüm halen devam etmekte. Altın borcu olanlar bu seviyeleri göz önünde bulundurmalı."