BIST 7.846
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.793,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'deki vahşet! Aynı aileden 4 kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu, 'altın' detayı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'deki vahşet! Aynı aileden 4 kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu, 'altın' detayı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 4 kişilik ailenin 'altın iddiasıyla' öldürülmesiyle ilgili görülen davada, tutuklu sanık Berk Erdoğan 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

2022 yılının Mart ayında Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), yüzleri kesilerek ve silahla vurularak evlerinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Öldürülen 26 yaşındaki Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, Güner ailesinin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra ailesiyle beraber Çorlu'ya taşınan 'Sarı' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki Berk Erdoğan’ı gözaltına almış, Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayetlerin nedeni: 900 altın

Cinayetle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetlerin işlenme nedeninin, öldürülen Anıl Güner'in "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" diye çevresinde konuşması olduğu belirtilerek, Berk Erdoğan'ın da bu para ve altınları almak için eve gittiği ifade edildi.

Anıl Güner

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Berk Erdoğan, tutuksuz yargılanan eşi Cansu Erdoğan, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cansu Erdoğan’ın beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Berk Erdoğan ise 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Berk Erdoğan, “Ben kimseyi öldürmedim, beraatimi istiyorum” dedi.

Berk Erdoğan

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu
Foto Galeri Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Libya Fetva Kurumundan İsrailli şirketlerle ilgili fetva
Libya Fetva Kurumundan İsrailli şirketlerle ilgili fetva
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
O acı içerisinde kıvrandı, arkadaşları yola saçılan cevizleri topladı
O acı içerisinde kıvrandı, arkadaşları yola saçılan cevizleri topladı
Şanlıurfa Haliliye'de okul çevresindeki marketlere zabıtadan sıkı denetim başladı
Şanlıurfa Haliliye'de okul çevresindeki marketlere zabıtadan sıkı denetim başladı
SGK'dan açıklama geldi! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli mi olacak?
SGK'dan açıklama geldi! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli mi olacak?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu
İsrail, Gazze'de 16 bin Euro'ya paralı askerler savaştırıyor! 'Para için geldim çok para veriyorlar'
İsrail, Gazze'de 16 bin Euro'ya paralı askerler savaştırıyor! 'Para için geldim çok para veriyorlar'
Isparta cam Seyir Terası, 10 günde 75 bin ziyaretçi ağırladı
Isparta cam Seyir Terası, 10 günde 75 bin ziyaretçi ağırladı
Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakemi belli oldu
Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakemi belli oldu
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze açıklaması
Ali Babacan'ın babası son yolculuğunu uğurlandı! Kılıçdaroğlu, Arınç, Davutoğlu Abdulah Gül hepsi oradaydı
Ali Babacan'ın babası son yolculuğunu uğurlandı! Kılıçdaroğlu, Arınç, Davutoğlu Abdulah Gül hepsi oradaydı
Memleketini ziyaret eden Özgür Özel CHP'lilere seslendi: Halka gidin...
Memleketini ziyaret eden Özgür Özel CHP'lilere seslendi: Halka gidin...