BIST 7.846
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.793,73
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa Haliliye'de okul çevresindeki marketlere zabıtadan sıkı denetim başladı

Şanlıurfa Haliliye'de okul çevresindeki marketlere zabıtadan sıkı denetim başladı

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okulların çevresinde yürüttüğü market denetimlerinde satışı yasak olan ürünleri incelerken, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri de sağladı.

Abone ol

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, okulların çevresindeki marketlere yönelik denetimde bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de bir bir kontrol etti.

Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, işletmecilere hatırlatma yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlayan ekipler, işletmelere yönelik gerekli işlemleri uygularken, tarihi geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'dan açıklama geldi! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli mi olacak?
SGK'dan açıklama geldi! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli mi olacak?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu
İsrail, Gazze'de 16 bin Euro'ya paralı askerler savaştırıyor! 'Para için geldim çok para veriyorlar'
İsrail, Gazze'de 16 bin Euro'ya paralı askerler savaştırıyor! 'Para için geldim çok para veriyorlar'
Isparta cam Seyir Terası, 10 günde 75 bin ziyaretçi ağırladı
Isparta cam Seyir Terası, 10 günde 75 bin ziyaretçi ağırladı
Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakemi belli oldu
Bayern Münih-Galatasaray maçını Portekizli hakemi belli oldu
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Gazze açıklaması
Ali Babacan'ın babası son yolculuğunu uğurlandı! Kılıçdaroğlu, Arınç, Davutoğlu Abdulah Gül hepsi oradaydı
Ali Babacan'ın babası son yolculuğunu uğurlandı! Kılıçdaroğlu, Arınç, Davutoğlu Abdulah Gül hepsi oradaydı
Memleketini ziyaret eden Özgür Özel CHP'lilere seslendi: Halka gidin...
Memleketini ziyaret eden Özgür Özel CHP'lilere seslendi: Halka gidin...
57 örgütten Gazze için 'kalıcı barış' çağrısı
57 örgütten Gazze için 'kalıcı barış' çağrısı
MHK'de yeni dönem! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
MHK'de yeni dönem! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
Bucaspor forması giyen 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Bucaspor forması giyen 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Lodos sebebiyle Marmara Denizi kıyılarına kızıl yosunlar vurdu
Lodos sebebiyle Marmara Denizi kıyılarına kızıl yosunlar vurdu