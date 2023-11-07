Libya Fetva Kurumundan İsrailli şirketlerle ilgili fetva

Libya Fetva Kurumu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesi yönünde fetva yayımladı

Abone ol

"Libya Observer" haber sitesine göre Libya Fetva Kurumu, İsrail'in Filistin'i işgaline destek veren Batılı şirketlerin botkot edilmesini istedi.

"Müslüman devletlerin ve milletlerin Gazze'ye yönelik her türlü desteği vermesi" için çağrı yapılan fetvada, ekonomik alanda da destek çağrısında bulunuldu.

Fetvada Gazze'ye destek vermenin yöneticiler ve yönetilenler dahil tüm Müslümanlar için "zorunluluk" olduğu vurgulandı.

"İsrail'i boykot etmek, para ve silah sağlamak, ekonomik ve diplomatik alanda mücadele etmek, protesto yapmak ve diğer modern araçları kullanmanın Filistin'e destek sayıldığı" belirtilen fetvada, "Siyonistlerin ve ABD'nin başını çektiği müttefiklerinin abluka altındaki çocuklara ve sivillere yönelik işlediği soykırım suçları yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Libya Devlet Konseyinin, Başbakanın, Merkez Bankasının, devletin petrol şirketinin ve tüm devlet kurumlarının İsrail'e silah, para ve cephane desteği veren tüm Batılı şirketler ve hükümetlerle ilişkiyi kesmesi gerektiği kaydedilen fetvada, iş dünyasına ve tüketicilere de özellikle temel ihtiyaç malzemeleri olmayan ürünlerde İsrail'i destekleyen ürünleri tüketmeme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.