Bayburt'ta kurt saldırısı sonucu 200 koyun telef oldu

Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kitre köyünde Gökhan Topal ve Halit Topal isimli yetiştiricilere ait işletmeye gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Kurtların saldırısına uğrayan işletmede 200 küçükbaş hayvan telef olurken, bazı hayvanlar yaralandı.

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Durumu Bayburt İl Tarım ve Orman müdürlüğüne bildiren yetiştiricilerin ihbarı üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, yaralı koyunlara müdahale ettiler. Öte yandan kurt saldırının belli aralıklarla meydana geldiği Bayburt'ta, geçen hafta Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde kurtların saldırısı sonucu 50 koyun telef olmuş, 10 koyun ise yaralanmıştı. Kurt saldırıları sonucu birçok hayvan telef olurken, sürü sahipleri de büyük zarara uğradı.