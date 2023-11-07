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Denizli vatandaşlarının beklediği 'Atatürk Diyor ki' oratoryosu gerçekleşecek

Denizli vatandaşlarının beklediği 'Atatürk Diyor ki' oratoryosu gerçekleşecek

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, ‘Atatürk Diyor ki’ 10 Kasım Oratoryosu gerçekleştirecek.

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Merkezefendi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nde bir program hazırladı.

8 Kasım 20:30'da başlayacak

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın birlikte hazırladığı ‘Atatürk Diyor ki’ 10 Kasım Oratoryosu, 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.
Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek 10 Kasım Oratoryosunda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının ve hikayelerinin anlatılacağı, Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyetin Türk milletine ne gibi değerler sağladığı ele alınacak.

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