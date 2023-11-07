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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda yangın çıktı

Pamuk balyalarının bulunduğu depoyu kaplayan alevlere karşı itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerle boğuşan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda yangın çıktı.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Edinilen bilgilere göre yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesindeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına ihbar üzerine Türkoğlu ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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