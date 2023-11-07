Canlı yayın! İsrail soykırımında 1 ay doldu, yeter artık! İsrail 10 değil 20 bin kişi öldürdük...

HAMAS’ın 7 Ekim baskını sonrası İsrail’in, Gazze’deki Filistinlilere yönelik giriştiği soykırım devam ediyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin öldürüldüğü saldırılar Gazze'yi yerle bir ederken, geriye telafisi mümkün olmayan acılar bıraktı. İşte Gazze'de son yaşananlar...

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de gerçekleştirdikleri saldırıda sivilleri de hedef almasının ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar bir ayını doldurdu. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 18 kuruluş ve sivil toplum örgütü, “Derhal insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık” ifadelerini kullanarak ‘insani ateşkes’ çağrısında bulundu. BM açıklamasında, yardımların Gazze’ye bir an önce ulaştırılması gerektiğini belirterek yerleşim yerlerinin, sığınakların, hastanelerin ve ibadethanelerin bombalanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Bir aylık soykırımın bilançosu...

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip bölgelerinden biri olan Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından sürdürülen bombalamalar sonucu 4 bin 800’ü çocuk, 2 bin 550’si kadın olmak üzere toplam 10 bin 22 sivil Filistinli yaşamını yitirdi.

- 10 bin 22 insan öldü.

- 1.5milyon insan evin oldu.

- 40 bin konut yıkıldı

- 220 bin konut ağır hasar gördü

- 6 hastane bombalandı

- Savaş uçaklarının vurduğu 220 okul yıkıldı

- 56 cami yıkıldı, 192 cami hasar gördü

- 3 kilise İsrail bombalarıyla vuruldu.

İsrail'den '20 bin kişi öldürdük' iddiası

- İsrail medyası ordu yetkililerine dayandırdığı haberlerde Gazze’de savaşın başından bu yana “çoğu terörist 20 bin kişinin öldürüldüğünü” bildirdi. Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısını 10 bin 22 olarak açıkladı.

Biden 'taktiksel duraklama' istedi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında "taktiksel duraklamayı" ele aldıkları belirtildi.

Mahmud Abbas'a darbe girişimi

- Kendilerine “Ebu Cendel’in Oğulları” adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı. Grup, yayınladığı bildiride, “Başkan Abbas’a İsrail’e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir” ifadelerini kullandı.

07:00 ABD: Hamas artık Gazze'yi elinde tutamaz

Netanyahu'nun yorumları sorulduğunda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby şunları söyledi: "Bizim desteklediğimiz şey Hamas'ın artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamayacağıdır. İsrailli muhataplarımızla çatışma sonrası Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda görüşmeler yapıyoruz ve şu ya da bu şekilde herhangi bir çözüm üzerinde uzlaşıldığını düşünmüyorum."

06:00 Netanyahu Gazze'yi kimin yönetmesini istediğini açıkladı

ABD'li gazeteci David Muir, Netanyahu'ya çatışmalar sona erdiğinde bölgeyi kimin yönetmesi gerektiğini sordu. İsrail Başbakanı, İsrail'in "belirsiz bir süre" boyunca oynayacak bir rolü olacağını öne sürdü. Netanyahu, "Bence İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü buna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, hayal bile edemeyeceğimiz ölçekte bir Hamas terörü patlak veriyor" dedi.

00:00 Kudüs Hastanesi'nin 48 saati kaldı

Filistin Kızılayı, Gazze'de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin yakıtının 48 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.