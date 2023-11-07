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Kırşehir'de 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 180 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 7 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Akpınar, Kaman, Mucur ve merkez ilçelerinde sahte alkol, kaçak tütün ve elektronik sigara dolum makinesi operasyonu yaptı.

Tütün köpeği Fıstık'ın desteği alındı

Bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda tütün köpeği Fıstık’ın da desteğiyle 180 kilo tütün, 130 bin adet dolu makaron, 40 litre sahte alkol, 1 komprasör, 2 elektrikli dolum makinesi yakalandı. Bir imalathanenin kapatıldığı operasyonlarda 7 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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