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Efeler’in Hanımevleri ilgi görüyor

Efeler’in Hanımevleri ilgi görüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın örnek hizmetleri arasında yer alan Hanımevi projesi, Efelerli kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar için hizmete açtığı Hanımevleri, ilçede yaşayan kadınların ikinci evi haline dönüştü.

Örnek projede ilk kurdele 2021 yılının Ekim ayında Zafer Mahallesi’nde kesildi. Kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri, kitap okuyabildikleri, özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabildikleri Hanımevi dolup taştı.

Projeden çok memnunuz

Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Başkan Atay kısa sürede; Çestepe, Umurlu, Efeler, Girne ve Ata Mahallelerinde de birer Hanımevi açtı.
Kentte yaşayan ve Efeler’i ziyaret eden kadınlara özel olan proje, kadınların sosyal hayata katılmasını ve güzel seslerinin yaşamın olduğu her yerde yankılanmasını sağlıyor. Hanımevleri’nde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen kadınlar için, proje bünyesinde çocuk oyun grupları da bulunuyor.
Her fırsatta projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Efelerli kadınlar, Başkan Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

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