Osman Gazi Köprüsü’nde durulan kamyonda tonlarca tütün yakalandı

Yalova'da Osmangazi Köprüsü gişelerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonda 3 ton 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Gazi Köprüsü üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler şüphe üzerinde durdurdukları kamyonda yaptığı aramada çok sayıda koli içinde 3 ton 600 kilo bandrolsüz kaçak tütünü ele geçirdi. Kamyon sürücüsü F.T (39) gözaltına alındı. Kamyonun İzmir'den İstanbul'a gittiği öğrenildi.



Sürücüyle ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.