KYK burs sonuçları açıklandı mı? GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Uzun bir süredir milyonlarca öğrencinin beklediği burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında KYK burs başvuru sonuçları da duyurulmuş olacak. 2023-2024 KYK burs sonuçları tek ekran üzerinden açıklanacak olup sorgulama işlemleri e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu bekleniyor. Milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvurusu için işlemlerini tamamlamış olup yapılacak değerlendirmelerin ardından KYK burs sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçları Aralık ayında açıklanmıştı. Peki; 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte yanıtı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları değerlendirme işlemleri henüz sona ermedi. Bu sebeple burs başvuru sonuçları açıklanmadı.

Başvuru sonuçlarının en geç 15 Kasım tarihine kadar e-Devlet ekranı üzerinden açıklanması bekleniyor.

Adaylar KYK burs başvuru sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sorgulayabilecek.

Öğrencilerin iki farklı sonuç beklerken “Burs alabilirsiniz” ifadesiyle karşılaşanlar karşılıksız burs alabilirler. “KYK kredi alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar ise öğrenim kredisi alabilecek.

KYK öğrenim kredisi çıkan adaylar için zorunluluk bulunmuyor. Adaylar taahhütname onayı yapmadığı durumlarda burs ve kredi hakkını kaybediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler için taahhütname onayı takvimi paylaşılacak.

KYK burs ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın başında 6-10’u arasında hesaplara yatırılır.

KYK burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Üniversitelerin tatil veya kapalı olduğu aylarda da burs ödemeleri yapılmaya devam eder. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında burs ve kredi ödemeleri hesaplara geçecek.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilir.

Hazırlık sınıfında burs alan öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak bir üst sınıfa geçmesi gerekir. Aksi takdirde burs ödemesi kesilir.

Diğer kademelerde ise öğrencilerin 4.00 ortalama üzerinden 2.00 not ortalamasını tutturması gerekmektedir. 100’lük sistemde ise not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması puanların altında kalan ve hazırlık sınıfını geçemeyen adayların bursu öğrenim kredisine dönüşür.

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.