Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde yer alan Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yola geçmek isteyen bir kadına seyir halindeki 06 AJ 8375 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerince soruşturma başlatılan kazayı gören bir vatandaş, "Kadın yoldan koşarak geçti. Sürücü de sert kalkış yapmıştı. Kadına çarptı. Burada sürekli kaza oluyor" ifadelerini kullandı.