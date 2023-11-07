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Aydın Büyükşehir, kışlık fidelerin dağıtımına yarın başlıyor

Aydın Büyükşehir, kışlık fidelerin dağıtımına yarın başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında kışlık sebzelerden fide üretimine devam ediliyor. Yarından itibaren fidelerin dağıtımına başlanacak.

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Bozdoğan’daki Yerel Tarım Ürünleri Serası’nda üretilen fideler yarından itibaren tüm Aydın’da vatandaşlara dağıtılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl da yüz binlerce fideyi vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Çerçioğlu: "Fide şenliği yapacağız"

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tarım ürünlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için faaliyetleri devam ediyor. Bu yıl da kışlık sebzelerin fideleri üretilirken dağıtımlara yarından itibaren başlanacak. Bu yıl kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı yapılacak. Yerel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Çerçioğlu, “Yere tohum düşse bereket fışkıran Aydınımızın topraklarında üretilen sebze ve meyvelere yerel yönetim olarak sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu sebeple bu kış da Aydın genelinde fide şenliği yapıyoruz. Ürettiğimiz yüz binlerce fideyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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