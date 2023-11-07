Ticaret Odasından üreticiye ziyaret

Bandırma Ticaret Odası (BTO) Türkiye'de ve dünyada önemli bir gıda maddesi olan Kazak fasulyesi üreticilerini yerinde ziyaret ederek, bu seneki mahsul hakkında bilgi aldı.

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Bandırma Ticaret Odasının destekleri ve finansal katkısı ile Ağustos 2023’te coğrafi işaret tescili, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alınan ve ağırlıklı olarak üretiminin yapıldığı Kazak fasulyesinin Manyas’ın kırsal Salur ve Kocagöl’de ki üreticileri ziyaret ettiler.

Bölgesel kalkınma ve gelişime önemli

Gerçekleştirilen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Meclis Üyesi Fevzi Karakaş ve Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kıralan katıldı. Ziyarette Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş coğrafi işaret tesciliyle ile ilgili bilgi verdi. Başkan Karakaş, bölgesel kalkınmanın gelişimine, üreticilerin kapasitelerinin ve gelirlerinin artırılması ve üreticilere yeni ticari fırsatlar sağlaması amacıyla Manyas Kazak fasulyesinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.