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Kartal'da işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Kartal'da işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Kartal'da 5 Kasım tarıhinde 50 yaşındaki Emin S., eski çalışanı 48 yaşındaki Önder B.'yi silahla vurarak öldürdü. İşlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kişinin, cinayet şüphelisinin dini nikahlı eşini uzun zamandır rahatsız ettiği ve cinayetin bu yüzden işlendiği öğrenildi. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet ibresiz 9 mm tabanca ve 5 adet 9 mm kovan ile 4 adet bıçak ele geçirildi.

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Kartal’da bir kişinin tartışma yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Öldürülen kişinin, cinayet şüphelisinin dini nikahlı eşini uzun zamandır rahatsız ettiği ve cinayetin bu yüzden işlendiği öğrenildi.

Kartal’da 5 Kasım Pazar günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, nalbur Emin S.(50), eski çalışanı olan nalbur çırağı 48 yaşındaki Önder B.’yi başında silahla vurarak öldürdü. Şüpheli polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken Önder B.’nin cesedi cenaze aracına konularak götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet ibresiz 9 mm tabanca ve 5 adet 9 mm kovan ile 4 adet bıçak ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, iddiaya göre öldürülen Önder B.’nin, Emin S.’nin arkadaşının oğlu olduğu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıkları, Önder B.’in uzun zamandır Emin S.’nin dini nikahlı eşini rahatsız ettiği, cinayetin de bu yüzden işlendiği öğrenildi.

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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