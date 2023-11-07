Numan Kurtulmuş açıkladı! TBMM'de İsrail kararı!

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Talimat Kurtulmuş'tan

Açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak" denildi.

Numan Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada, ''TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız, aldıklarımızı da atacağız" dedi.