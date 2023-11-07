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HABER /  DÜNYA

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

İsrail ile çatışan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roketler fırlattı.

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Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına ağır topçu atışlarıyla karşılık vermeye başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde bir saldırı meydana geldi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamaya göre, İsrail güçleri roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenledi.

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