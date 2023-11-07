Barış Yarkadaş’tan şok karar! Uğur Dündar’ı çıldırtan açıklama!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Barış Yarkadaş'ın gazeteciliği bırakmasını, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in üstü kapalı birbirine sataşmasını ve gündemin diğer önemli maddelerini değerlendiriyor.

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CHP'de bir dönem sona erdi ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen bitti. CHP Genel Başkanı, yapılan Kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği Özgür Özel oldu. ‘Değişim şart’ diye diye değişimi gerçekleştirdiler ancak tabii tartışmalar bitmedi. Gazeteci Yılmaz Özdil, yaptığı açıklamada üstü kapalı bazı isimlere ağır göndermeler yaptı. Bazı gazetecilerin tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıkları gibi Özgür Özel için de seçimlerde bilmem kaç oyla kazanacak diye halk umutlandıracağını ve CHP'li belediyelerden para almaya devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların ardından bir diğer gazeteci Uğur Dündar ise yine İsim vermeden Yılmaz Özdil'e göndermede bulundu. Ne Halk TV'den, ne TELE 1'den, ne de CHP'li belediyelerden tek kuruş almadığını söyleyen Dündar, ‘aksini iddia eden belgesini çıkarsın, hodri meydan! CHP kasasından ve CHP'li belediyelerden beslenen sülüklere ders olsun ama ben buyum’ açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla gözler bir yandan da Gazeteci Barış Yarkadaş'a çevrilmişti. Barış Yarkadaş, CHP kurultayı öncesi ‘Özgür Özel kazanırsa ben mesleği bırakırım’ ifadesini kullanmıştı. Gel gelelim Özgür Özel kazandı. Birkaç günlük sessizliğin ardından Barış Yarkadaş gazeteciliği bıraktığını ve siyaset yorumcusu olarak görevine devam edeceğini göz yaşları içinde açıkladı.

Tüm bunları ve gündemin diğer önemli maddelerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayında değerlendiriyor