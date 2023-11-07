Rusya çekildi! ABD askıya aldı! Türkiye'den flaş açıklama!

ABD, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. Türkiye'den de Rusya'nın kararına ilişkin açıklama geldi.Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesine tepki olarak bu kararın alındığı bildirildi.
Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, AKKA'daki yükümlülüklerin askıya alınması kararının, 7 Aralık'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.
1990'DA PARİS'TE İMZALANMIŞTI
Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı.
Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci mayısta başlatmıştı.
TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA!
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararının üzüntüyle karşılandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararının, 7 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle antlaşmanın diğer taraf devletlerce uygulanmasının "imkansız hale geldiği" belirtilerek, "Çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.