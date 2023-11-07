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Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

Yusufeli'nde girdiği restoranda yediği yemeği beğenmediğini söyleyerek hesap ödemeden çıkan kaymakam Hacı Kerim Meral, tepkiler sonrası sosyal medya hesabını da kitledi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Bu yıl hizmete açılan Türkiye'nin en yüksek dünyanın da 5. en yüksek barajı ile gündem olan Artvin'in Yusufeli ilçesi, bu kez tatsız bir olayla gündeme geldi.

Cağ döneriyle meşhur ilçede kaymakamlık görevi yapan Hacı Kerim Meral, girdiği restoranda yediği döneri ve tatlıyı beğenmediğini söyleyerek hesap ödemek istemedi.

Hesabı ödemeyip misafirleriyle birlikte gitti

İki misafiriyle yeyip içtikten sonra kasaya yönelen Meral, döneri de tatlıyı da beğenmediklerini ve hesap ödemek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine restoranın sahibi "Canınız sağ olsun" diyerek kolonya tutup kaymakamı ve misafirlerini gönderdi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili olarak Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Yusufeli'nde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmediği, hesabı ödemek istemediğini söyleyerek mekandan ayrıldığı iddia edildi.

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