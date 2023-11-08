AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi belli oldu! Başvurular 9 Kasım'da başlayacak

AK Parti'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için ada belirleme takvimi belli oldu. Yerel seçim için adalık başvuruları 9 Kasım'da ani yarın başlayacak. Başvurular 17 Kasım'da sona erecek. 19 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak.

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AK Parti’nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı. AK Parti belediye başkan aday adaylarından başvurularını yarından itibaren almaya başlayacak. Başvurular 17 Kasım'a kadar alınmaya devam edilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

İşte adaylık başvurusu takvimi...

AK Parti'nin yerel seçim takvimine göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.