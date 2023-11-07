Cüneyt Özdemir Cola Cola protestosu için 'saçmalık' dedi gündem oldu

İsrail'in Gazze katliamını protesto için İsrail ürünlerine boykot kampanyası genişliyor. Coca Cola ürünlerine ambargoya tepki gösteren Özdemir, "Coca-Cola protestosu kadar saçma birşey yok. Türkiye’de 10 fabrikası ve 3 meyve işleme tesisi olan Anadolu Grubu'na ait Coca-Cola İçecek 30 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

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İsrail'in Gazze'deki saldırıları artarak devam ediyor. Aralıksız bombardımanda ölü sayısı 10 bini aştı, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluştuyor.

İsrail vahşetine karşı tepki olarak kamuoyunda İsrail ürünlerine boykot kampanyası başlatıldı. Bu ürünler içinde sembol olanı ise Coca Cola oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hebasından Coca Cola protestolarını eleştirdi.

Özdemir, kredi çekip satın aldığı Cola sokağa dökenleri eleştirerek, "Gülüyorum ama eylemin de bir anlamı olur" dedi.

"Gazze'de 2 fabrikası vardı"

Coca Cola'nın global bir şirket olduğunu söyleyen Özdemir, "Gazze'de 2 fabrikası var. 11 ülkede çoğunluğu Müslüman 430 milyonluk nüfusa hizmet ediyor. Türkiye'de sadece 10 tane fabrikası var. 3 tane meyve işleme tesisi var. 275 bin satış noktası var. 30 bin insana doğrudan ulaşıyor. Ve de Filistin'de en büyük 3. işveren. En büyük 5. yatırımcı. İsrail'de de sermaye olarak hiçbir ilgisinin olmadığı söyleniyor" dedi.

Coca Cola'yı protesto edenlerin iPhone cihazıyla çektiği görünüleri Twitter'a koydukların belirten Özdemir, yaşananları iki yüzlülük olarak niteledi.

Özdemir, "one minute" olayından sonra Türkiye'nin İsrail'le ticaretinin aksine kapı arkasında artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Yorum yağdı

Özdemir'in yaptığı paylaşımının altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi. Kimi takipçiler "nesi saçma", "Mazlumlar öleceğine insanlar işsiz kalsın. O insanlara iş bulunur ama giden canlar geri gelmez. O fabrikalar yerli ürün üretimi için kullanılır. Alternatif olur hem de daha fazlası satılır." yorumu da geldi. Kimileri de "coca cola bu ay satış rekoru kırar eminim" diye yazdı.