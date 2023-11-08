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Emniyet'ten e-Devlet onaylı diploma ilanlarına yönelik uyarı

Emniyet'ten e-Devlet onaylı diploma ilanlarına yönelik uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dijital platformlarda 'e-Devlet onaylı diploma' benzeri başlıklarla paylaşılan asılsız ilanlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden asılsız ilanlara karşı dikkatli olunmasını uyarısı geldi.

Uyarı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapıldı.

"Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını tercih edin"

Dijital platformlarda 'e-Devlet onaylı diploma' benzeri başlıklarla çıkabilecek asılsız içeriklere dikkat edilmesi istenen paylaşımda şunlar kaydedildi:

Oltalama amaçlı paylaşılan bu tür içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinden bilgi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan ya da e-posta/mesaj yoluyla iletilen ve doğruluğunu teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu tür bağlantılarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını ya da kurumların resmi iletişim kanallarını tercih edin.

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