BIST 7.845
DOLAR 28,48
EURO 30,50
ALTIN 1.803,00
HABER /  POLİTİKA

CHP'de devir teslim programı belli oldu

CHP'de devir teslim programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin Genel Başkanı seçildi. Partideki devir teslim törenin Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacağı öğrenildi.

Abone ol

CHP'de Kurultay sonrası Genel Başkanlık Devir Teslim Töreni, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak. Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'dan da hissedildi! Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'dan da hissedildi! Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Maduro: İnsanlık artık İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli
Maduro: İnsanlık artık İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli
ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
Rusya çekildi! ABD askıya aldı! Türkiye'den flaş açıklama!
Rusya çekildi! ABD askıya aldı! Türkiye'den flaş açıklama!
Kocaeli'de mezun olan Filistinli genç, İsrail saldırısında şehit oldu
Kocaeli'de mezun olan Filistinli genç, İsrail saldırısında şehit oldu
Afganistan'da bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü
Afganistan'da bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü
Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
Yusufeli Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi
İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi
İsrail'den yeni provokasyon: Beyrut üzerinde alçak uçuş yapıldı
İsrail'den yeni provokasyon: Beyrut üzerinde alçak uçuş yapıldı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef vuruldu
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Gazze'de yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var