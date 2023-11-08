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Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan neden çekilmediğini ilk kez anlattı! Ekrem İmamoğlu ile ilgisi ne?

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan neden çekilmediğini ilk kez anlattı! Ekrem İmamoğlu ile ilgisi ne?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanın seçildiği CHP 38. Kurultayı’nda ikinci tur öncesi yarıştan çekilme kararından neden vazgeçtiğini ilk kez anlattı. Çekilme kararını Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini anlatan Kılıçdaroğlu, daha sonra İmamoğlu'na yakın bir tweet hesabından yapılan "sanki emrivaki ile çekildiği" yönündeki paylaşımın çok ağırına gittiğini ve çekilmekten vazgeçtiğini söyledi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanın seçildiği CHP 38. Kurultayı’nda ikinci tura katılmayıp salonu terk etmesine ve adaylıktan çekilerek rakibi Özgür Özel’in elini kaldırmasına neyin engel olduğunu açıkladı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Sanki talimatla çekiliyormuşum gibi...

- Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim.

- Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

“Bu tweet çok ağırıma gitti”

- Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti.

- Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

Depremzede muhtarın isteği sonrası...

- Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak ‘Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani.

- Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.”

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