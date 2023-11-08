Artvin'de Kaymakam, döner tabağın dibini sıyırdı sonra da 'beğenmedim' diye parasını ödemedi! İşte o anlar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, bir grup arkadaşıyla dönerciye yemeğe gitti. Dönerlerini ve tatlılarını yiyen kaymakam ve arkadaşları restorandan ayrılırken Kaymakam Meral, "Döneri de tatlıyı da beğenmedim" diyerek hesabı ödemeden restorandan ayrıldı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde kaymakam ve arkadaşlarının tabaklarını sonuna kadar tükettikleri ve ardından tatlı yedikleri görüldü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

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Artvin’in döneriyle ve son dönemde yapılan barajı ile meşhur ilçelerinden biri olan Yusufeli’nde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de 2 misafiriyle birlikte ilçede faaliyet bulunan bir restorana gitti.

Cağ döner olmayınca porsiyon söyledi

Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi.

Önce döneri yedi ardından tatlı yiyip...

Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek hesabı ödemeden işletmeden ayrıldı.

Müşterilerin önünde bizi rencide etti

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür" dedi.

Beğenmedim, bu yüzden hesap ödemiyorum

Kaymakam Meral'in ilk kez restoranlarına geldiğini belirten restoran sahibi Kodat, "İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.