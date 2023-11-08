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Özgür Özel hızlı başladı! CHP'de sağcı danışmanlar kovuldu! 12. kattaki odaları boşaltıldı

Özgür Özel hızlı başladı! CHP'de sağcı danışmanlar kovuldu! 12. kattaki odaları boşaltıldı

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay salonunda söz verdiği gibi ilk iş olarak Kemal kılıçdaroğlu döneminde görev yapan 'sağcı' danışmanları kovdu. Sağcı danışmanların 12. kattaki odaları boşaltıldı.

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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay konuşmasında bahsettiği “sağcı danışmanlara verilen odalar” boşaltıldı. Özel’in kurultay konuşmasında “Sağcı danışmanların katı. O katta 12 oda var, 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince 12 ofis, örgütün ofisleri olacak. Genel başkan Yardımcısı’nı beklerken yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, faksınız, telefonunuz olacak. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları ilçe başkanlarım, il başkanlarım ofis olarak kullanacak” demişti.

Odalar boşaltılıp temizlendi...

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, o odaların boşaltıldığı öğrenildi. Bu odaların arasında mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu zamanında “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu” adıyla eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat’ın kullandığı yerin de boşaltıldığı kaydedildi. Dün bu kapsamda genel merkezde tüm odalarda temizlik yapıldığı görüldü.

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