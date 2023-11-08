Naci Görür'den Marmara depremine ilişkin açıklama

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

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Marmara Denizi’nde deprem oldu. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.