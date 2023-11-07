Kar yağışı yaklaşıyor! Meteoroloji profesörü Orhan Şen tarih verip açıkladı
Yurt genelinde önümüzdeki hafta sıcaklıkların düşeceğini belirten Meteoroloji profesörü Orhan Şen, 'kar' açıklaması yaptı.
Meteoroloji önümüzdeki günlerin hava durumuna dair bazı verileri paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'in kar açıklaması heyecan verdi.
Haftalık hava tahmini: Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre; perşembe günü batıdan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışlar cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrardan kuvvetli yağış hakim olacak.
Orhan Şen'den "kar" açıklaması
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'da kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.