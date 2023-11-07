Kar yağışı yaklaşıyor! Meteoroloji profesörü Orhan Şen tarih verip açıkladı

Orhan Şen'den "kar" açıklaması

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'da kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.