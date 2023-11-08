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Amasya’da otomobil beton logara çarptı: 2 yaralı

Amasya’da otomobil beton logara çarptı: 2 yaralı

Amasya’da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhalarına ve orta refüjdeki beton logara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İsmail Zebil’in yönetimindeki 34 AF 0430 plakalı otomobil Amasya - Samsun sınırındaki Şehzadeler Tünelini geçtikten sonra kontrolden çıkarak önce trafik levhalarına sonra da orta refüjde bulunan beton logara çarptı. Sürücü ve yanındaki Yadigar Zebil yaralandı.


Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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