BIST 7.845
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.802,12
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yerlikaya 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz" operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Sibergöz Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin - 10 bin TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 71 bin 415 Türk Lirası'na, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu
Foto Galeri Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı! TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı! TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
İsrail katliamın 33. gününde Gazze merkezine girdi! İsrail Kızılhaç konvoyunu da vurdu
İsrail katliamın 33. gününde Gazze merkezine girdi! İsrail Kızılhaç konvoyunu da vurdu
Vali yardımcısı, meslek edindirme kurslarını gezdi
Vali yardımcısı, meslek edindirme kurslarını gezdi
Su kuyusu açmaya çalışırken göçük altında kalarak can verdiler
Su kuyusu açmaya çalışırken göçük altında kalarak can verdiler
Bakan Kacır'dan TOGG müjdesi! Bilgi aldım dedi sayıyı duyurdu
Bakan Kacır'dan TOGG müjdesi! Bilgi aldım dedi sayıyı duyurdu
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek
Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
Amasya’da otomobil beton logara çarptı: 2 yaralı
Amasya’da otomobil beton logara çarptı: 2 yaralı
Naci Görür'den Marmara depremine ilişkin açıklama
Naci Görür'den Marmara depremine ilişkin açıklama
UEFA Şampiyonlar Liginde toplu sonuçlar Atletico Madrid gol olup yağdı Manchester City garantiledi
UEFA Şampiyonlar Liginde toplu sonuçlar Atletico Madrid gol olup yağdı Manchester City garantiledi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı
Özgür Özel hızlı başladı! CHP'de sağcı danışmanlar kovuldu! 12. kattaki odaları boşaltıldı
Özgür Özel hızlı başladı! CHP'de sağcı danışmanlar kovuldu! 12. kattaki odaları boşaltıldı