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Kayserispor evinde kaybetmiyor

Kayserispor evinde kaybetmiyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı 6 maçta mağlubiyet almadı. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 11. haftasını 19 puanla 6. sırada tamamladı.

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Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 6 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi.

Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3. haftada Samsunspor´u konuk eden ve müsabakayı 2-1´lik skorla kazanan Kayserispor 5. hafta ise sahasında Gaziantep FK´yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0´lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, 7. haftada da Başakşehir FK'yı konuk ederken İstanbul ekibi ile de golsüz berabere kaldı. 9. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve 11. haftada Alanyaspor’u 1-0'lık skor ile geçen Kayserispor, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanırken 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Kayseri ekibi 11. haftada sonunda Beşiktaş ve Ankaragücü’ne mağlup oldu. Kayserispor iç sahada oynadığı 6 maçta rakip filelere 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.


Kayserispor’un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde;
1. Hafta: Kayserispor 0-0 Galatasaray
3. Hafta: Kayserispor 2-1 Samsunspor
5. Hafta: Kayserispor 2-0 Gaziantep FK
7. Hafta: Kayserispor 0-0 Başakşehir
9. Hafta: Kayserispor 3-1 Ç.Rizespor
11. Hafta: Kayserispor 1-0 Alanyaspor

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