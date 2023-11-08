BAÜN'de Havacılık, Uzay Sanayi ile iş birliği protokolü imzalandı

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine Ltd. Şti. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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Kurumlar arasında iş birliği amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sarı’nın katılımıyla gerçekleşen programda imzaladı.

Rektör Oğurlu ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sarı, üniversite-sanayi iş birliği adına gerçekleştirilen anlaşmanın kurumlar adına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Danışmanlık ve destek hizmeti sağlanacak

Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş., MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine Ltd. Şti. firmasına ortak olurken, ile MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine Ltd. Şti. firmasının da üniversitedeki akademisyenlerden danışmanlık ve destek hizmetleri alması planlandı.



Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde gerçekleşen imza töreninde; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Şirket Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, BAÜN TTO A.Ş. ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi” Simulasyon Makine” yetkilileri hazır bulundu.