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Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi! Can kaybı var mı?

Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi! Can kaybı var mı?

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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 Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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