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Engin Polat-Dilan Polat'ı yakan ihbar mektubu ortaya çıktı

Engin Polat-Dilan Polat'ı yakan ihbar mektubu ortaya çıktı

Engin Polat Dilan Polat soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubunda çiftin, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in adamlarıyla olan ilişkilerine dair iddialar yer alıyor. Buna göre bahis paraları Polat çiftinin paravan şirketleri aracılığıyla aklandı.

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Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan Ferit Zengin imzalı habere göre, Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu.

Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.

"Bahis paraları “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplanıyor"

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor.

"Paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor"

Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre, paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

“Kara para aklama için kullanılan şirketlerden biri de Dilan Polat’ın reklam yüzü olduğu şirket"

Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.

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