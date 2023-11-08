Sigortaya büyük zam yolda! En yüksek artış işyeri sigortalarında

Enflasyondaki artış sigorta fiyatlarına da yansıyor. Poliçeler yüksek oranda artarken, deprem nedeniyle oluşan maliyet artışı sonrası yeni yılda çok daha yüksek oranda bir zam bekleniyor.

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Yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor.

Sigorta şirketleri, çeşitli risklere karşı poliçe hazırlıyor ve güvence veriyor. Ancak onlar da kendi risklerini başka şirketlere sigortalatıyorlar. Bu duruma reasürans adı veriliyor.

NTV'de yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 100 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bunun 5 milyar dolarını reasürans şirketleri üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2-3 kat artırmaya hazırlanıyorlar.

En yüksek artış işyeri sigortalarında

Şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve işyeri sigortalarında olacak.

Trafik sigortasında durum ne?

Trafik sigortasında ise devlet üst sınır uyguluyor. Bu nedenle şu an için artış öngörülmeyen tek alan trafik sigortası. Şirketler bu nedenle ciddi oranlarda zarara uğradıklarını söylüyor. Oradaki zararın da diğer poliçelere ek zam olarak yansıyabileceği uyarısı yapılıyor.