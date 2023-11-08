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Türkiye canlıdan canlıya nakilde dünyada üst sıralarda

Türkiye canlıdan canlıya nakilde dünyada üst sıralarda

Denizli Özel Egekent Hastanesi Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Taner Taşyüz, Türkiye’de hala 22 bin civarında organ bekleyen hasta olduğunu belirterek; “Canlıdan canlıya nakilde dünyada üst sıralarda yer almamıza rağmen, beyin ölümü gerçekleşen hastalarda nakilde maalesef son sıralarda yer almaktayız” dedi.

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Denizli Özel Egekent Hastanesi Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Taner Taşyüz, 3-9 Kasım Organ Nakli ve Bağışı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada organ bağışının hayati önemine değindi.

Uzm. Dr. Taner Taşyüz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu vesileyle herkesi organ bağışı konusunda sağduyulu olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Bazı nakillerde son sıralardayız

Organ nakli hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Taner Taşyüz, “Organ nakli iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi canlıdan canlıya nakil, ikincisi beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarının rızası ile gerçekleşen nakildir. Canlıdan canlıya nakilde dünyada üst sıralarda yer almamıza rağmen, beyin ölümü gerçekleşen hastalarda nakilde maalesef son sıralarda yer almaktayız. Ülkemizde hala 22 bin civarında organ bekleyen hastamız bulunmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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