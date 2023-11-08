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Silahlı saldırıya uğradı, kendi kendini hastaneye yetiştirdi! Kadın sürücünün durumu ağır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silahlı saldırıya uğradı, kendi kendini hastaneye yetiştirdi! Kadın sürücünün durumu ağır

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken iddiaya göre erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü.

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Edinilen bilgiye göre, Barış Manço Bulvarı’nda otomobiliyle seyreden A.G’ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan erkek arkadaşı O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi.

Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis’e giderek yardım istedi.

Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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