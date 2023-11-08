Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! Arabası ağır hasar aldı, ünlü şovmenin sağlık durumu nasıl?
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy’deki bir balıkçıda sosyal medya fenomeni genç kızlarla yemek yedi. Çıkışta samimi açıklamalarda bulundular. Mehmet Ali Erbil evine dönerken trafik kazası geçirdi. Ünlü şovmenin arabası ağır hasar aldı.
Mekan çıkışında konuşan Serdar Ortaç, aşk sorularına “Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam. Çocuk da olsa iyi olurdu ama” cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde mal varlığını çalışanlara bırakacağını açıklayan Ortaç “Ben yazılı verdim. Hemen ölmeyeyim de bir evim var zaten” diyerek evini çalışanlarına bırakacağını söyledi.
Mehmet Ali Erbil ise, aniden ayrıldığı ve taktığı 180 bin liralık yüzüğü geri vermeyen genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili “İnsanlar kolay kolay birbirlerini tanıyamıyor."
"Saygı duyarım ama arkasından konuşmam. Ayrılığın maddiyatla alakası yok. Yüzüğü alsaydım zengin olurdum ama” diyerek güldü.