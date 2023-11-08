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Çocuğunuz ara tatilde dinlenip eğlenmeli

Çocuğunuz ara tatilde dinlenip eğlenmeli

Yılın ilk tatili için PDR Direktörü Sibel Durak ara tatil için ebeveynlere önerilerde bulundu ve çocuklar için bu tatilde “Dinlenip eğlenmeli” dedi.

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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ara tatili 13 Kasım’da başlıyor. Hem okula ilk adımını atan minikler hem de yoğun bir tempoda eğitimine devam eden tüm öğrenciler için bu ara tatil dinlenmek için iyi bir fırsat oluşturuyor.

Öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmalarının ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamalarının çok önemli olduğunun altını çizen Sibel Durak, bu nedenle ara tatilin dinlenme ihtiyacını giderecek şekilde planlaması gerektiğini hatırlattı. “Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutulmamalı. Derslere biraz ara verseler de bunun sömestr tatiline kadarki dönem için yeni bir enerji oluşturacağından kuşkunuz olmasın” diyen Durak, tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanabileceğini belirtti.


Aktiviteleri sıraladı

Doğa yürüyüşleri: Çocuğunuzla beraber doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Piknik yapabilir, keşfedilmemiş bölgeleri keşfedebilirsiniz.

Müze ve sanat galerileri gezisi: Sanatsal faaliyetlerin bolca olduğu tatil dönemlerinde, müze ve sanat galerilerini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun sanata olan ilgisi artabilir.

Spor aktiviteleri: Okul döneminde kapalı alanda kalan ve genellikle masa başında oturmak zorunda kalan çocukların fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaçları vardır. Tatil süresince çocuğunuzun fiziksel aktivitelerde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Yüzme, bisiklet sürme, tenis gibi aktivitelerle çocuğunuzun enerjisini atmasını sağlayabilirsiniz.

Yemek yapma: Çocuğunuzla birlikte yemek yapabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz. Hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuğunuzun mutfak becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

El becerileri: Çocuğunuzun el becerilerini geliştirecek aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Resim yapma, el sanatları gibi aktivitelerle çocuğunuzun üreticiliğini ve motor becerilerini destekleyebilirsiniz.


Gezi planları: Farklı şehirleri veya tarihi mekanları gezmek için planlar yapabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz farklı kültürleri tanıyabilir ve yeni deneyimler yaşayabilir.

Kitap okuma: Tatil programında, çocuğun yaşına uygun olarak her gün en az 20-40 dakika kitap okuma aktivitesine mutlaka yer verilmelidir. Birlikte kitap okuyup üzerine sohbet etmek, kitaptaki karakterleri canlandırmak veya kitaba yeni bir kapak tasarlamak gibi etkinliklerle çocuğunuzun okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Ekransız gün: Televizyon, bilgisayar ve internet sürelerini kontrol altında tutarak, çocuğun sosyal yaşantısının ve zihinsel süreçlerinin olumsuz etkilenmemesini sağlayabilirsiniz. Tatil haftasının en az bir gününü "ekransız gün" olarak belirleyebilirsiniz.

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