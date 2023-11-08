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İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi kaza geçirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi kaza geçirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın içinde bulunduğu araç Düzce’de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Ankara’ya seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ı taşıyan Adem O. idaresindeki 34 GA 5628 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarparak yolun ortasında durdu.

Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Oktay K. idaresindeki 60 NK 133 plakalı yolcu otobüsü, meclis üyesini taşıyan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin çarptığı şahıs da sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybederken otomobil paramparça oldu.

 İBB Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman, araç sürücüsü Adem O. ve araçta yolcu olarak bulunan Turgut K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsın parçalanan cesedi toplanarak morga kaldırıldı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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