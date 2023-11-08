Fenerbahçe, UEFA ve IFAB'a gidiyor

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Türk futbolu ve hakemlerle ilgili dile getirdiği çarpıcı iddialar hakkında UEFA ve IFAB'a şikayette bulunacak.

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Fenerbahçe'nin hukuk ekibi, son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç'un talimatıyla yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar başladı.

Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda sarı-lacivertlileri hukukçuları geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

Kulüp bu dosyayı UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak.