Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi" dedi. Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde PKK terör örgütüne yönelik 19 bin 756 operasyonda 84’ü ölü olmak üzere 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya sunumda, Türkiye genelinde yapılan terör, narkotik ve düzensiz göçmen operasyonlarına ilişkin son verileri paylaştı.

Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi" dedi. Yerlikaya, "Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

300 suç örgütü çökertildi

Yerlikaya ayrıca, 1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele

Bakan Yerlikaya, yaptığı sunumda uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Son 10 ayda 197 bin 354 uyuşturucu operasyonu yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 23 bin 973 kişinin tutuklandığını açıkladı.

77 milyon 827 bin 32 kişi yeni tip kimlik kartı kullanıyor

Yerlikaya ayrıca, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanmaya başlayan vatandaş sayısının 77 milyon 827 bin 32’ye ulaştığını bildirdi.

721 terörist etkisiz

Yerlikaya, yapılan operasyonlara dair şu bilgileri verdi:

"2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar

1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ’a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı. 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Teröristlerin 126 eylemi engellendi

Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7’si Kırmızı, 15’i Turuncu, 30’u Gri, 1’i Mavi, 1’i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti.

Son 10 ayda; 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.

4 milyondan fazla düzenli göçmen

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı.

Düzensiz göçle mücadele

Operasyonlarda ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da aynı dönemde 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

"Çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor"

645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor. Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65’i yıkılıp enkazı kaldırıldı.